Стал известен новый состав EternaLEnVy на сезон 2019/20

Джеки «EternaLEnVy» Мао на своей странице в «Твиттере» объявил состав, с которым будет выступать в сезоне Dota Pro Circuit 2019/2020.

В него вошли Джонатан «bryle» Сантос де Гия, Дэвид «MoonMeander» Тан, Цзинцзюнь «Sneyking» Ву и Кертис «Aui_2000» Лин. Команда находится в поисках спонсора.

Последней командой EternaLEnVy является beastcoast — с ней игрок не смог попасть на The International 2019. Последней организацией MoonMeander была Tigers из Юго-Восточной Азии, bryle находится в инактиве с мая после ухода из основного состава J.Storm. Sneyking и Aui_2000 заняли 9-12-е место на The International 2019 в качестве оффлейнера и тренера Newbee соответственно.

Новый состав EternaLEnVy

Джеки «EternaLEnVy» Мао

Джонатан «bryle» Сантос де Гия

Дэвид «MoonMeander» Тан

Цзинцзюнь «Sneyking» Ву

Кертис «Aui_2000» Лин