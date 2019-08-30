Стал известен новый состав EternaLEnVy на сезон 2019/20

Джеки «EternaLEnVy» Мао на своей странице в «Твиттере» объявил состав, с которым будет выступать в сезоне Dota Pro Circuit 2019/2020.
В него вошли Джонатан «bryle» Сантос де Гия, Дэвид «MoonMeander» Тан, Цзинцзюнь «Sneyking» Ву и Кертис «Aui_2000» Лин. Команда находится в поисках спонсора.
Последней командой EternaLEnVy является beastcoast — с ней игрок не смог попасть на The International 2019. Последней организацией MoonMeander была Tigers из Юго-Восточной Азии, bryle находится в инактиве с мая после ухода из основного состава J.Storm. Sneyking и Aui_2000 заняли 9-12-е место на The International 2019 в качестве оффлейнера и тренера Newbee соответственно.
Новый состав EternaLEnVy
Джеки «EternaLEnVy» Мао
Джонатан «bryle» Сантос де Гия
Дэвид «MoonMeander» Тан
Цзинцзюнь «Sneyking» Ву
Кертис «Aui_2000» Лин
- 30 августа 2019
-
17:50
- 29 августа 2019
-
16:11
-
16:09
- 28 августа 2019
-
22:18
-
00:57
- 27 августа 2019
-
22:52
-
16:35
-
13:57
- 26 августа 2019
-
13:33
-
00:33
- 25 августа 2019
-
23:40
-
23:35
-
23:08
-
15:37
-
11:11
-
10:17
-
10:07
- 24 августа 2019
-
17:45
-
14:30
-
13:43
-
13:23
-
12:33
-
11:16
- 23 августа 2019
-
19:29
-
16:24
-
15:41
-
14:29
-
13:15
-
12:31
-
10:55
- 22 августа 2019
-
21:39
-
18:56
-
18:42
-
15:42
-
15:27