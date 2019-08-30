Natus Vincere сыграют с MIBR в матче на вылет из Berlin Major 2019

Natus Vincere и MIBR закончили третий день основной стадии StarLadder Berlin Major 2019 со статистикой 1:2.

В следующем раунде мейджора по CS:GO команда Данила Zeus Тесленко поборется с бразильцами в матче на вылет. Начало противостояния запланировано на 31 августа, 13:00 мск.

В остальных матчах на выбывание сыграют FaZe Clan и Team Liquid, а также ещё два коллектива, которые закончат третий раунд основной стадии со статистикой 1:2.

StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Германии. На турнире 24 коллектива разыграют $ 1 млн. Матчи решающей стадии примет Mercedes-Benz Arena в Берлине, которая вмещает до 17 тыс. зрителей.