Natus Vincere сыграют с MIBR в матче на вылет из Berlin Major 2019
Natus Vincere и MIBR закончили третий день основной стадии StarLadder Berlin Major 2019 со статистикой 1:2.
В следующем раунде мейджора по CS:GO команда Данила Zeus Тесленко поборется с бразильцами в матче на вылет. Начало противостояния запланировано на 31 августа, 13:00 мск.
В остальных матчах на выбывание сыграют FaZe Clan и Team Liquid, а также ещё два коллектива, которые закончат третий раунд основной стадии со статистикой 1:2.
StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Германии. На турнире 24 коллектива разыграют $ 1 млн. Матчи решающей стадии примет Mercedes-Benz Arena в Берлине, которая вмещает до 17 тыс. зрителей.
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