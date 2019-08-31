Доктор психологических наук рассказала об уроках киберспорта в российских школах

Руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России Елена Дозорцева рассказала, что могут дать школьникам уроки киберспорта.

«Посмотрим на ситуацию вообще. Дети играют в компьютерные игры. В мире это огромная сфера — огромный рынок и огромный бизнес. И Россия находится на третьем месте по количеству вовлеченных в игры — играющих и наблюдающих. Наверное, что-то с этим нужно делать. Не пускать это на самотек, во-первых. А во-вторых, дети нуждаются в том, чтобы более сознательно к этому относиться и получать определенные навыки.

Исследования показывают, что дети даже младшего возраста, которые занимаются компьютером, немного иначе и в сенсомоторном развитии себя проявляют. Игры действительно позволяют развивать стратегическое мышление, если это не просто стрелялки или просто какая-то борьба.

В Российском университете физкультуры и спорта с 2014 года ведется подготовка тренеров, которые должны работать в школах. Это очень интересная инициатива и очень востребованная специальность. Специализация и бакалаврская, и магистерская. Поэтому уже есть подготовленные люди. Конкурс там большой.

Здесь есть свои риски, довольно серьёзные. По нашим исследованиям и по исследованиям наших коллег, сейчас всё больше времени дети и подростки проводят в Интернете, в виртуальном мире. Это и социальные сети, и компьютерные игры. Мне представляется, что такие занятия, которые могут вестись на факультативной основе, могли бы давать навыки регуляции, сколько времени нужно заниматься и где нужно остановиться», — сказала Дозорцева в интервью телеканалу «Мир 24».