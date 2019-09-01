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В Dota 2 сыгран пятимиллиардный матч

В Dota 2 сыгран пятимиллиардный матч
Киберспорт / Dota 2 0

Сегодня, 1 сентября, в Dota 2 была официально сыграна пятимиллиардная игровая сессия. Она прошла на сервере Юго-Восточной Азии в режиме рейтинговой игры.

Большинство игроков в матче выступало с рангом «Властелин». Победу одержала сторона Dire — Tinker, Spirit Breaker, Lifestealer, Lion и Juggernaut. Полная статистика матча доступна на сайте Dotabuff.com.

Dota 2 была анонсирована 13 октября 2010 года, а релиз игры состоялся 9 июля 2013-го. Первые приглашения на закрытое бета-тестирование Valve начала рассылать в 2011 году после Gamescom.

В августе состоялся турнир The International 2019 по Dota 2 с самым большим призовым фондом за всю историю киберспорта. Его победителем стала команда OG, которая в финале обыграла коллектив Team Liquid со счётом 3:1.

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