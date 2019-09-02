Политолог Шульман: после слов об играх геймеры стали благодарить меня

Российский политолог Екатерина Шульман прокомментировала популярность своих высказываний об играх в интернете. В августе Шульман назвала компьютерные игры важным фактором снижения преступности, особенно среди молодёжи.
«Настоящая слава пришла ко мне, когда в эфире радио «Спутник» ведущий внезапно меня спросил, надо ли ограничивать доступ к жестоким играм, потому что кто-то опять сказал, мол, настреляются в стрелялки, а потом идут на улицу и там стреляют. Тут я, естественно, сказала, что наука говорит об обратном, всё с точностью до наоборот.
После этого, видимо, могучее сообщество геймеров преисполнилось признательности ко мне. Стали делать со мной весёлые картинки, мотиваторы, демотиваторы, писать мне лично — если бы вы знали, сколько народу мне написало «спасибо вам». Они, видимо, не слышат доброго слова ни от кого!» – рассказала Шульман во время стрима в YouTube-канале MackNack.
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