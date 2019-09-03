В 2020 году в CS:GO запустят сезон с призовым фондом $ 5 млн

Крупнейшие турнирные операторы ESL и DreamHack анонсировали запуск совместного проекта. В 2020 году компании проведут серию чемпионатов ESL Pro Tour с общим призовым фондом в $ 5 млн.

Всего в рамках сезона запланировано более 20 турниров двух уровней – Challenger и Masters. Призовой фонд каждого отдельного турнира составит не менее $ 250 тыс. Лучшие команды Challenger-турниров получат право на участие в ивентах Masters.

За призовые места в каждом турнире командам будут начисляться очки. Лидеры сыграют в двух финальных чемпионатах серии, которые пройдут в рамках IEM Katowice и ESL One Cologne. Другие подробности серии ESL Pro Tour будут анонсированы 28 сентября.