Kaspersky: читы — как вирусы, а с ними мы боремся лучше всех в мире

Руководитель проекта Kaspersky Anti-cheat Антон Селихов рассказал о новом продукте «Лаборатории Касперского» и о том, как компания будет применять успешный опыт борьбы с вирусами против читеров.
«Мировой рынок игр растёт очень интенсивно год от года и становится интересен для компаний, которые не имею прямого отношения к ним. Помимо игр у нас есть киберспорт, который мы рассматриваем как новый канал коммуникации. Также киберспорт показывает хорошие результаты и в плане бизнеса. «Лаборатория Касперского» начала исследования читов для онлайн-игр. Читы как вирусы, а с ними мы боремся лучше всего в мире.
Мы выявляем использование различных читов в играх, среди которых прозрачные стены, автоматическое наведение прицела на противника и получение платных внутриигровых предметов. Мы сделали два продукта: античит для киберспортивных турниров и античит для производителей онлайн-игр. Пока что, мы запустили поддержку трёх игр: Counter-Strike, PUBG и Dota 2. В дальнейшем мы можем подстроиться под любу игру. Когда киберспортивный продукт будет интегрироваться в турниры – прохождение проверку через наш античит будет обязательным условием участия в турнире.
Никаких вычислений на компьютере игрока мы не производим, мы только собираем информацию и обрабатываем её в своём облаке и отправляем результаты судьям турнира. Мы не мешаем игрокам играть в саму игру.
Для онлайн игр всё работает немного по-другому, вам не нужно отдельно устанавливать программу, как киберспортивный античит. Программа для онлайн игр уже будет интегрирована в игру.
Наша бета-версия работает пока только с бесплатной базой данных читов Counter-Strike, результат выявления по ней – 100%. По платной базе данных читов не могу сказать точных цифр, но могу уверить, что мы делаем хорошие результаты», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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