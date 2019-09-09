Капитан NaVi Zeus завершил карьеру

Капитан NaVi Данил Zeus Тесленко объявил о завершении карьеры, информирует сайт команды.
За свою карьеру украинец выступал в Counter-Strike за многие коллективы, включая pro100, Virtus.pro, Arbalet.UA, Natus Vincere и Gambit Gaming.
«Это решение далось мне нелегко — я давно об этом думал. Ходили слухи, что я могу уйти после BLAST, но я верил, что наш новый состав сможет выиграть Major или хотя бы попасть в финал. Но мы проиграли на ранней стадии, и я понимаю, что мне пора уходить и дать дорогу молодым. Это очень нелегко, честно: 20 лет жизни я посвятил Counter-Strike, и мне пора заканчивать. Хочу сказать большое спасибо всем, кто был со мной все эти годы, болел за меня и верил.
Это не конец, это начало нового пути. Будет много чего интересного: я хочу развивать киберспорт в СНГ, построить профессиональную академию, заниматься молодёжью. У меня много идей. Сразу отвечу на интересующий многих вопрос: деятельностью тренера заниматься не буду, по крайней мере сейчас. Возможно, когда-то в будущем такое произойдёт.
Мой последний турнир — BLAST, который начинается уже через несколько дней в Москве. Приглашаю всех, у кого есть возможность, прийти и поддержать нас. Мы настроены победить.
Всех обнимаю, целую. Спасибо за поддержку на протяжении этих 20 лет. Очень приятно читать комментарии поддержки: вы согреваете моё сердце в этот непростой момент», — отметил Zeus.
- 9 сентября 2019
-
17:40
- 8 сентября 2019
-
22:16
- 7 сентября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00
- 3 сентября 2019
-
17:33
-
10:55
-
10:37
- 2 сентября 2019
-
19:13
-
13:32
- 1 сентября 2019
-
17:16
- 31 августа 2019
-
20:19
-
18:23
-
09:47
- 30 августа 2019
-
21:00
-
17:50
- 29 августа 2019
-
16:11
-
16:09
- 28 августа 2019
-
22:18
-
00:57
- 27 августа 2019
-
22:52
-
16:35
-
13:57
- 26 августа 2019
-
13:33
-
00:33
- 25 августа 2019
-
23:40
-
23:35
-
23:08
-
15:37
-
11:11
-
10:17
-
10:07
- 24 августа 2019
-
17:45
-
14:30
-
13:43