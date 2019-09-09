Капитан NaVi Zeus завершил карьеру

Капитан NaVi Данил Zeus Тесленко объявил о завершении карьеры, информирует сайт команды.

За свою карьеру украинец выступал в Counter-Strike за многие коллективы, включая pro100, Virtus.pro, Arbalet.UA, Natus Vincere и Gambit Gaming.

«Это решение далось мне нелегко — я давно об этом думал. Ходили слухи, что я могу уйти после BLAST, но я верил, что наш новый состав сможет выиграть Major или хотя бы попасть в финал. Но мы проиграли на ранней стадии, и я понимаю, что мне пора уходить и дать дорогу молодым. Это очень нелегко, честно: 20 лет жизни я посвятил Counter-Strike, и мне пора заканчивать. Хочу сказать большое спасибо всем, кто был со мной все эти годы, болел за меня и верил.

Это не конец, это начало нового пути. Будет много чего интересного: я хочу развивать киберспорт в СНГ, построить профессиональную академию, заниматься молодёжью. У меня много идей. Сразу отвечу на интересующий многих вопрос: деятельностью тренера заниматься не буду, по крайней мере сейчас. Возможно, когда-то в будущем такое произойдёт.

Мой последний турнир — BLAST, который начинается уже через несколько дней в Москве. Приглашаю всех, у кого есть возможность, прийти и поддержать нас. Мы настроены победить.

Всех обнимаю, целую. Спасибо за поддержку на протяжении этих 20 лет. Очень приятно читать комментарии поддержки: вы согреваете моё сердце в этот непростой момент», — отметил Zeus.