В Call of Duty: Modern Warfare переименовали Россию

Разработчики игры Call of Duty: Modern Warfare приняли решение изменить название представленной в игре страны. В бета-версии Россия уже была переименована в Кастовию, при этом информации об изменениях в кампании пока нет.
Пользователи предположили, что это может быть связано с критикой некоторых деталей игры со стороны общественных деятелей и властей России. Мы уже рассказывали, что элементы игры возмутили некоторых пользователей (например, положительная роль «Белых касок» или возможность применения «Белого фосфора»).
Ранее появилась информация, что новый CoD не выйдет в российской версии PlayStation Network. Решение приняло российское отделение Sony.
Новая версия Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября 2019 года. Игра появится на ПК и консолях —PlayStation 4 и Xbox One.
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