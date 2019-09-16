Игрок Virtus.pro по Dota 2 перешёл в Evil Geniuses

Американский клуб Evil Geniuses объявил о заменах в составе по Dota 2 перед сезоном-2019/20. Коллектив покинули Сумаил Suma1L Хассан и Густав s4 Магнуссон.

Новым мидером «злых гениев» станет Эйбед Abed Юсуп, который последний сезон провёл во Fnatic. А роль офлейнера в Evil Geniuses будет исполнять российский игрок Роман RAMZEs Кушнарёв, три последних сезона выступавший в составе Virtus.pro.

Таким образом, обновлённый состав Evil Geniuses по Dota 2 выглядит следующим образом:

– Артур Arteezy Бабаев;

– Эйбед Азель Abed Юсуп;

– Роман RAMZEs Кушнарёв;

– Андреас Франк Cr1t- Нильсен;

– Таль Fly Айзик.