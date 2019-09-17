В FIFA 20 будет только один российский стадион. Это не «Лужники»

Компания EA Sports опубликовала список стадионов, которые будут добавлены в новую версию футбольного симулятора FIFA. Всего в FIFA 20 будет доступно 90 реальных арен и ещё 29 типовых.
Больше всего в игре английских стадионов – более 30, включая все 20 домашних площадок АПЛ. В FIFA 20 можно будет также провести матчи на 18 немецких стадионах и 22 испанских. А вот во Франции лицензированы лишь три арены – «Парк Олимпик Лионне», «Велодром» и «Парк де Пренс». Ещё меньше у Италии – «Сан-Сиро» и Олимпийский стадион в Риме.
В разделе «Другие страны» на сей раз доступно лишь два стадиона. Это «Донбасс Арена» и стадион московского «Спартака» – «Открытие Арена». В 2019 году в игре впервые появились сразу несколько новых арен, такие как «Брэмолл Лейн» (клуб «Шеффилд Юнатед») или Олимпийский стадион Ататюрка.
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