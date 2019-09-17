В Dota 2 изменили систему поиска игр

Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр. Теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь те игроки, которые сыграли более 100 часов в Dota 2.

Эти и другие изменения коснутся борьбы со смурф-аккаунтами и нечестными игроками. Также Valve планирует провести несколько волн блокировок аккаунтов с низким уровнем поведения в играх. Будут заблокированы и учётные записи, которые нарушают запрет о передаче или продаже аккаунта.

Кроме того, теперь игры будут подбираться не по общему рейтингу команды, а отдельно для игроков каждой конкретной роли. После матча будут изменяться оба показателя MMR: если проиграть игру на керри, рейтинг саппорта также немного снизится. Это создано из-за того, что некоторые элементы Dota 2 подходят для любой роли.