В России могут ввести уголовную ответственность за кражу внутриигровых предметов

Московское отделение Ассоциации юристов России готовит предложение о введении уголовной ответственности за кражу цифровых активов, в том числе и внутриигровых предметов. Как отмечают специалисты, пока похищение игровых аккаунтов и дорогих предметов не считается кражей и никак не регулируется.
Пока же игроки, потерявшие дорогостоящие предметы или учётные записи, редко обращаются в полицию. Иногда мошенников, которые взламывают аккаунты ради получения выгоды, привлекают по другой статье уголовного кодекса. Она наказывает за неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстных побуждений, однако это лишь одиночные случаи.
Заявление о необходимости разделения цифровых (относится к криптовалюте и подобным) и виртуальных (тут речь как раз о предметах и аккаунтах) активов прозвучало на посвящённом подобным преступлениям заседании комиссии. Пока уголовное право в отношении виртуальных активов отсылает правоохранительные органы к другим статьям УК РФ.
Напомним, что стоимость учётной записи или отдельных внутриигровых предметов может превышать сумму в десятки тысяч долларов.
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