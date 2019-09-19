Экс-пилот Формулы-1 начал сотрудничество с World of Tanks
Известный итальянский гонщик Джанкарло Физикелла начал сотрудничество с мобильным танковым онлайн-экшном World of Tanks Blitz. Соглашение между экс-пилотом Формулы-1 и белорусскими разработчиками Wargaming заключено в преддверии выхода пяти танков из Италии.
18 сентября в игре появится новая линейка танков, посвященная боевым машинам европейских стран – помимо Италии, это Швеция, Финляндия и Польша. Сам Джанкарло положительно оценил итальянские танки, которые получили новую механику дозарядки барабана.
Джанкарло Физикелла принимал участие в 231 гонке Формулы-1, завершив карьеру в 2009 году после единственного сезона за «Феррари». Итальянец трижды выигрывал гонки самой известной автомобильной серии.
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