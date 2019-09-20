Объявлены детали первого мэйджора сезона 2019/20 по Dota 2

Первый крупный турнир нового сезона по Dota 2 пройдёт в китайском городе Чэнду с 16 по 24 ноября 2019 года: The Chengdu Major проведёт компания MarsMedia. Как и в прошлом сезоне, в мэйджоре примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
Все участники турнира будут определены в шести региональных квалификациях, которые пройдут с 5 по 10 октября в онлайн-формате. Пока не сообщается, сколько команд из каждого региона получат место в финале – две или три. Еще одну путёвку на The Chengdu Major получит чемпион майнор-турнира DOTA Summit 11 в Лос-Анджелесе.
Ранее различные источники сообщали, что пять мэйджоров сезона 2019/20 по Dota 2 пройдут в Ченду, Нью-Йорке и Москве, а также в Европе и Юго-Восточной Азии (города и организаторы пока не определены). Лучшие команды по рейтингу получат путёвки на чемпионат мира The International 2020 в Стокгольм.
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