NAVI и Alliance сыграют на онлайн-турнире в чемпионских составах

Организаторы турнира Midas Mode по Dota 2 анонсировали участие в чемпионате команд Natus Vincere и The Alliance. Обе команды сыграют в тех составах, которыми выигрывали чемпионат мира – к примеру, за «рождённых побеждать» выступят Данил Dendi Ишутин, Клемент Puppey Иванов и другие участники The International 2011 в составе NAVI.



Midas Mode пройдёт в необычном формате. Участие в онлайн-турнире примут 12 коллективов, причём составы других команд тоже претерпят изменения. Например, китайский ветеран Сю BurNing Чжилей соберёт команду Burning's Legion из свободных агентов. Правила Midas Mode также отличаются от обычных матчей в Dota 2.



Чемпионат мира по Dota 2 The International СНГ-команда NAVI выигрывала в 2011 году, тогда турнир проводился впервые. На The International 2013 победу одержали The Alliance из Швеции.