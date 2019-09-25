Двукратный чемпион мира может приостановить карьеру ради защиты окружающей среды
Датский киберспортсмен Йохан n0tail Сундштейн, который выступает в дисциплине Dota 2 за команду OG и победил на двух последних чемпионатах мира The International, заявил о желании внести вклад в защиту окружающей среды.
«Надеюсь, что когда-нибудь смогу что-то сделать для окружающей среды. Это самая важная тема сейчас. Мир горит. Это своего рода план — вступить в эту борьбу. Окунуться в это. Стать бойцом за землю», — отметил действующий чемпион мира в интервью TV 2 PLAY.
Йохан также рассказал, что задумывается о том, чтобы в недалёком будущем приостановить карьеру в киберспорте ради мечты стать защитником окружающей среды. n0tail не рассказал, когда это может произойти, но заявил о существовании собственных идей и планов.
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