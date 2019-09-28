Японский разработчик Хидэо Кодзима появится в эфире Первого канала

Японский геймдизайнер и сценарист Хидэо Кодзима на следующей неделе станет гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает официальный «твиттер» передачи, приглашающий на съёмки программы.

Эфир с участием автора серии игр Metal Gear, а также разработчика Castlevania, Policenauts и ряда других проектов появится в эфире Первого канала в четверг, 3 октября. Скорее всего, основной темой интервью станет новая игра Кодзимы Death Stranding, выход которой ожидается в конце 2019 года.



Ранее стало известно, что Хидэо Кодзима представит новые детали Death Stranding на московской выставке «Игромир-2019». Японский разработчик появится там 5 октября – он обещал пообщаться с журналистами, поучаствовать в фотосессии и рассказать российским геймерам о новых фишках в игре.