Роналдиньо рассказал о планах открыть киберспортивный клуб

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо анонсировал сотрудничество с производителем контроллеров. Кроме того звезда футбола 2000-х создаст собственный киберспортивный клуб.



Команда объединит лучших игроков Бразилии и, скорее всего, будет выступать под брендом R10. В настоящее время Роналдиньо вместе с партнёрами занят поисками талантливых киберспортсменов для своей команды.



Пока неизвестно, в каких игровых дисциплинах будет представлен клуб футболиста. Скорее всего, одной из них станет футбольный симулятор FIFA 20 или его главный конкурент eFootball PES.



Ранее известные футболисты уже открывали собственные команды по FIFA. В августе 2018 года желание создать клуб выразил Месут Озил из лондонского «Арсенала», а Рууд Гуллит ещё раньше подписал контракты с двумя участниками ЧМ-2018 по FIFA.

Месут Озил создаст команду по FIFA под названием Team Ozil