Российская команда покинула чемпионат мира по League of Legends

Победитель Континентальной лиги СНГ Unicorns of Love не смог пройти в групповой этап чемпионата мира по League of Legends. В стыковой встрече против европейского коллектива Splyce российская команда уступила со счётом 2:3 по сетам и вылетела с мирового первенства.



Представителю нашего региона ещё ни разу не удалось войти в топ-16 главного турнира по Лиге Легенд при новой системе. Год назад Gambit Esports на той же стадии уступили Cloud9, а в 2017-м они же проиграли все четыре игры на предварительной групповой стадии.



Чемпионат мира продолжится 12 октября. 16 команд будут поделены на четыре группы и определят по две сильнейших, которые продолжат борьбу в плей-офф. Матчи группового этапа пройдут в берлинском Verti Music Hall.