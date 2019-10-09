Российская команда покинула чемпионат мира по League of Legends
Победитель Континентальной лиги СНГ Unicorns of Love не смог пройти в групповой этап чемпионата мира по League of Legends. В стыковой встрече против европейского коллектива Splyce российская команда уступила со счётом 2:3 по сетам и вылетела с мирового первенства.
Представителю нашего региона ещё ни разу не удалось войти в топ-16 главного турнира по Лиге Легенд при новой системе. Год назад Gambit Esports на той же стадии уступили Cloud9, а в 2017-м они же проиграли все четыре игры на предварительной групповой стадии.
Чемпионат мира продолжится 12 октября. 16 команд будут поделены на четыре группы и определят по две сильнейших, которые продолжат борьбу в плей-офф. Матчи группового этапа пройдут в берлинском Verti Music Hall.
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