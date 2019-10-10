Евгений Малкин вложил деньги в киберспортивный клуб
Российский хоккеист Евгений Малкин стал инвестором и партнёром киберспортивного проекта Pittsburgh Knights. Об этом сообщил сайт команды, однако никаких финансовых подробностей стороны раскрывать не стали.
Pittsburgh Knights – международный киберспортивный клуб с офисом в Питтсбурге, США (там же играет «Пингвинз» Малкина). Наиболее известным составом команды является четвёрка игроков в PUBG, которая входит в число лучших в мире. Кроме того в клубе есть киберспортсмены в Hearthstone, Apex Legends и других дисциплинах.
Ранее Евгений Малкин неоднократно интересовался киберспортом. Так, российский хоккеист болеет за команду NAVI, которой несколько раз желал удачи в соцсетях перед крупными чемпионатами.
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