Евгений Малкин вложил деньги в киберспортивный клуб

Российский хоккеист Евгений Малкин стал инвестором и партнёром киберспортивного проекта Pittsburgh Knights. Об этом сообщил сайт команды, однако никаких финансовых подробностей стороны раскрывать не стали.



Pittsburgh Knights – международный киберспортивный клуб с офисом в Питтсбурге, США (там же играет «Пингвинз» Малкина). Наиболее известным составом команды является четвёрка игроков в PUBG, которая входит в число лучших в мире. Кроме того в клубе есть киберспортсмены в Hearthstone, Apex Legends и других дисциплинах.



Ранее Евгений Малкин неоднократно интересовался киберспортом. Так, российский хоккеист болеет за команду NAVI, которой несколько раз желал удачи в соцсетях перед крупными чемпионатами.