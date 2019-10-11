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Дональд Трамп открыл канал на Twitch и проводит стримы

Дональд Трамп
Дональд Трамп открыл канал на Twitch и проводит стримы
Киберспорт / Другие игры 0

Президент США Дональд Трамп зарегистрировал собственный канал на платформе для прямых трансляций Twitch. Сейчас это самая известная площадка для стримов – пользователи через интернет показывают другим умение играть в компьютерные игры, атмосферу и людей вокруг, а также транслируют различные мероприятия

Сегодня, 11 октября, рано утром Трамп провёл первый стрим – на канале было его выступление в Миннесоте в рамках президентской кампании 2020 года. Сейчас на канал DonaldTrump подписались более 37 тыс. человек, количество просмотров превысило 160 тыс.

Любопытно, что канал президента США оформлен теми же кнопками, что и аккаунты известных стримеров. Зрители могут купить атрибутику Трампа в его официальном магазине и даже поддержать его финансово – доступна функция доната с лимитом в несколько тысяч долларов.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Stephen Maturen/Getty Images

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