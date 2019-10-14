Игроку стало плохо во время матча – матч прервали, его отправили в больницу

Матч между HellRaisers и Virtus.pro на региональной онлайн-лиге по Dota 2 был прерван после второго сета при счёте 1:1. Как стало известно позже, одному из игроков HellRaisers стало плохо, из-за чего решающая игра была перенесена на неопределённый срок.

Чуть позже информацию подтвердил один из руководителей команды Алексей Слабухин. По его словам, самочувствие игрока ухудшилось прямо во время матча, после чего было принято решение о срочной госпитализации, чтобы избежать проблем со здоровьем. Имя игрока не уточняется.

Virtus.pro выиграли первый матч группового этапа и сейчас идут на втором месте, HR с единственным поражением пока остаётся на пятом. По результатам кругового турнира четыре лучшие команды отправятся на финал в Москву, где разыграют основной призовой фонд в размере $70,000.