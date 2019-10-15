Победа «Спартака» в Лиге чемпионов приводит к вылету FIFA 20

Пользователи футбольного симулятора FIFA 20 заметили очередную ошибку в режиме карьеры. Выяснилось, что если победу в еврокубковом турнире одержит команда, которая не привязана к конкретному чемпионату, игра выдаст ошибку и вылетит.
Это касается команд, национальные лиги которых не представлены в игре. 19 клубов входят в раздел «Остальной мир», в котором можно найти московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также донецкий «Шахтёр». Успех любой из таких команд может привести к вылету игры на PlayStation и ПК.
Кроме того, если игрок решит добавить одну из таких команд в национальную лигу другой страны, по окончанию сезона в режиме карьеры FIFA 20 также покажет ошибку и закроется. Разработчики пока не прокомментировали подобные баги с нашими командами, однако обещали со временем исправить ошибки.
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