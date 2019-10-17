Российский футболист попал в команду недели FIFA 20

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев был включён в список лучших футболистов недели по версии разработчиков FIFA 20. Судя по всему, игроделов EA Sports впечатлил дубль и голевая передача Дениса в матче национальной команды с Кипром.
Как и остальные футболисты, Черышев получит специальную карточку. Его рейтинг был увеличен до 82 (удары — 83, пас — 82). Также в состав команды недели вошли форвард сборной Англии Гарри Кейн и украинец Руслан Малиновский. Полный список из 23 игроков доступен в «твиттере» EA Sports FIFA.
Денис Черышев стал вторым россиянином в сезоне-2019/20, который попал в команду недели и получил специальную карточку FIFA 20. Ранее был отмечен Александр Головин за матч «Монако» с «Ниццей», в котором он забил два мяча.
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