Авторы League of Legends анонсировали сразу несколько новых игр

В честь десятилетия League of Legends разработчики компании Riot Games подготовили сразу несколько новых проектов в разных жанрах, которые выйдут в этом и в следующем году. В стадии тестирования уже находится коллекционная карточная игра Legends of Runeterra.
Ещё несколько новых игр от Riot находятся в ранней стадии разработки. Авторы Лиги Легенд обещают геймерам файтинг по вселенной LoL, соревновательный шутер для ПК и проект, позволяющий исследовать мир Рунтерры с друзьями.
Также десятилетию игры посвящён ряд обновлений в уже существующих играх. League of Legends получит нового персонажа и крупный апдейт «Стихии набирают силу», а Teamfight Tactics станет доступна на мобильных платформах. Кроме того, изменённая версия Лиги Легенд также появится на мобильных под названием Wild Rift.
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