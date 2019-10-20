Второй мэйджор сезона по Dota 2 пройдёт в Германии

Второй из пяти мэйджоров сезона-2019/20 по Dota 2 пройдёт в немецком городе Лейпциге. Матчи финальной части чемпионата запланированы на 24-26 января 2020 года, 16 участников (15 победителей региональных отборочных и чемпион WePlay! Bukovel Minor) разыграют миллион долларов. Организацией турнира займётся Dreamhack.



Также на The Leipzig Major будут разыграны рейтинговые очки, которые в конце сезона помогут определить участников чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме. Напрямую путёвки в Швецию получат 12 лучших команд профессионального сезона, остальные определятся с помощью региональных квалификаций.



Мэйджор в Лейпциге станет вторым крупным турниром этого сезона. Первый из пяти – MDL Chengdu Major – пройдёт в Китае с 16 по 24 ноября. Наш регион представят команды Gambit Esports и Positive Guys.