Российский игрок возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Издание Forbes Russia впервые в истории опубликовало список из 15 наиболее влиятельных людей в русскоязычном киберспорте. В топ вошли профессиональные игроки, комментаторы и другие представители сферы, которых определили по ряду параметров, в том числе «финансы» и «влияние».



Список возглавил российский игрок американской команды по Dota 2 Evil Geniuses Роман RAMZEs Кушнарёв, в тройку также вошли лучший игрок прошлого года в дисциплине CS:GO Александр s1mple Костылев из NaVi и комментатор Виталий v1lat Волочай. Сразу восемь позиций заняли руководители команд и организаций.



Девятое место в рейтинге занял действующий капитан Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин, чуть ниже расположился другой ветеран дисциплины Данил Dendi Ишутин, который в настоящий момент остаётся без команды.