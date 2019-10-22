В декабре Москва примет EPICENTER по CS:GO с призовым фондом $ 500 тыс.

Очередной турнир серии EPICENTER пройдёт в Москве с 17 по 22 декабря. Участие в финальной части примут восемь команд по Counter-Strike: Global Offensive, а призовой фонд составит полмиллиона долларов. Матчи плей-офф 21 и 22 декабря примет комплекс «Крокус Экспо».
Участие в турнире примут Natus Vincere, Evil Geniuses, AVANGAR и Team Vitality. Ещё одну приглашённую команду организаторы обещали объявить позднее, а три оставшихся места займут победители региональных квалификаций в СНГ, Европе и Китае. Отборочные турниры пройдут в октябре и ноябре.
Декабрьский турнир станет четвёртым в серии ежегодных чемпионатов EPICENTER по CS:GO. Ранее соревнования проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Действующим победителем является европейская команда FaZe Clan.
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