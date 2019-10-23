Капитан NAVI переведён в запас из-за неудовлетворительных результатов

Российский игрок в Dota 2 Акбар SoNNeikO Бутаев лишён статуса капитана Natus Vincere и переведён в запас. Как сообщает руководство клуба, решение принято после конфликта между Бутаевым и другими игроками состава.



Недопонимание между игроками называют основной причиной поражения на квалификациях к первому мэйджору сезона. Новым капитаном NAVI станет Бакыт W_Zayac Эмилжанов, а клуб в ближайшее время приступит к поискам нового игрока на место SoNNeikO.



После выступления на чемпионате мира The International 2019 «рождённые побеждать» приняли решение ограничиться одной заменой – в команду перешёл офлейнер Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов. В октябре NAVI не смогли отобраться на турниры первой части профессионального сезона-2019/20.