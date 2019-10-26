Российский игрок стал тренером североамериканской Quincy Crew

Профессиональный игрок в Dota 2 Илья IllidanSTR Пивцаев занял пост главного тренера команды Quincy Crew из США. Об этом рассказал в своём «твиттере» один из руководителей североамериканского коллектива.



В данный момент Пивцаев выступает за российскую пятёрку Old but Gold, которая после завершения Лиги Париматч может прекратить существование. 28-летний игрок начал профессиональную карьеру в Dota 2 в 2012 году, а в последнее время часто помогал североамериканским коллективам в подготовке к крупным турнирам.



Команда Quincy Crew появилась в сентябре 2018 года и была реформирована в начале этого сезона. 7–10 ноября коллектив примет участие в первом турнире профессионального сезона DOTA Summit 11 в Лос-Анджелесе, США.