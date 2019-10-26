Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Российский игрок стал тренером североамериканской Quincy Crew

Российский игрок стал тренером североамериканской Quincy Crew
Киберспорт / Dota 2 0

Профессиональный игрок в Dota 2 Илья IllidanSTR Пивцаев занял пост главного тренера команды Quincy Crew из США. Об этом рассказал в своём «твиттере» один из руководителей североамериканского коллектива.

В данный момент Пивцаев выступает за российскую пятёрку Old but Gold, которая после завершения Лиги Париматч может прекратить существование. 28-летний игрок начал профессиональную карьеру в Dota 2 в 2012 году, а в последнее время часто помогал североамериканским коллективам в подготовке к крупным турнирам.

Команда Quincy Crew появилась в сентябре 2018 года и была реформирована в начале этого сезона. 7–10 ноября коллектив примет участие в первом турнире профессионального сезона DOTA Summit 11 в Лос-Анджелесе, США.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: StarLadder

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019