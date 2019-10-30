Американский клуб подписал российскую команду. В ней играет девушка

Североамериканская организация Luminosity Gaming открывает подразделение по дисциплине Apex Legends – игре в жанре «королевской битвы» от Electronic Arts. В состав войдут участники российской любительской команды 789.



Ранее Максим Exens Дмитрук, Антон xaniyaa Шкуратов и Эльвира Esdesu Темирова неожиданно заняли пятое место на крупном международном турнире Preseason Invitational, заработав $ 39 тыс. Команда опередила признанных лидеров европейского региона и составы известных клубов.



23-летняя Темирова стала едва ли не единственной девушкой на турнире и смогла поразить специалистов и болельщиков своей яркой игрой. Позже Эльвира признавалась, что после турнира приступила к изучению английского, чтобы общаться с англоязычными фанатами в своих трансляциях.

Русская девушка громит мастеров. Неужели дело в её огромных глазах? Чтобы в серьёзной мужской зарубе девчонка смогла всех уложить? Шутеры разве для женщин придумали?!