Американский клуб подписал российскую команду. В ней играет девушка

Североамериканская организация Luminosity Gaming открывает подразделение по дисциплине Apex Legends – игре в жанре «королевской битвы» от Electronic Arts. В состав войдут участники российской любительской команды 789.
Ранее Максим Exens Дмитрук, Антон xaniyaa Шкуратов и Эльвира Esdesu Темирова неожиданно заняли пятое место на крупном международном турнире Preseason Invitational, заработав $ 39 тыс. Команда опередила признанных лидеров европейского региона и составы известных клубов.
23-летняя Темирова стала едва ли не единственной девушкой на турнире и смогла поразить специалистов и болельщиков своей яркой игрой. Позже Эльвира признавалась, что после турнира приступила к изучению английского, чтобы общаться с англоязычными фанатами в своих трансляциях.
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