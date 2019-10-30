Virtus.pro объявила имя четвёртого игрока состава по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro подписал полноценный контракт с саппортом состава по Dota 2 Виталием Save- Мельником. Ранее 18-летний игрок из академии Winstrike числился на испытательном сроке, и лишь сегодня молдавский геймер вошёл в полноценный ростер команды.



В то же время информации по поводу другого новичка пока нет. Продолжит ли керри команды Егор epileptick1d Григоренко выступления в составе Virtus.pro в качестве игрока основы или клуб будет тестировать на позицию керри других игроков, также не сообщается.



Ранее стало известно, что Virtus.pro не примет участие в первом турнире профессионального сезона DOTA Summit 11. Генеральный менеджер клуба Роман Дворянкин отметил, что лишнее давление может навредить команде и помешает раскрыть потенциал обновлённого состава.

Virtus.pro снялась с первого турнира сезона по Dota 2