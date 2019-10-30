Перед финалом ЧМ по League of Legends выступит новая виртуальная хип-хоп-группа
Разработчики League of Legends из компании Riot Games анонсировали новую виртуальную музыкальную группу TRUE DAMAGE. В коллектив исполнителей войдут персонажи Лиги Легенд – Киана, Сенна, Акали, Экко и Ясуо.
Группа выступит вживую на церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends 10 ноября в Париже. В образы персонажей перевоплотятся известные музыканты, в том числе Бекки Джи и Кеке Палмер. Пятёрка исполнит сингл Giants, посвящённый мировому первенству.
В самой игре появятся образы чемпионов Кианы и Сенны из TRUE DAMAGE. Они будут доступны в League of Legends с 10 ноября. За участие в матчах во время внутриигрового события, приуроченного к чемпионату мира, можно будет разблокировать престижный образ Кианы.
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