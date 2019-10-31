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Четвертьфиналист ЧМ по футболу FIFA из России остался без команды

Четвертьфиналист ЧМ по футболу FIFA из России остался без команды
Киберспорт / FIFA 0

Киберспортивная организация Gambit Esports разорвала контракт с Андреем Timon Гурьевым, который представлял российскую команду в дисциплине FIFA (симулятор футбола). Клуб и игрок не стали комментировать произошедшее.

Гурьев выступал за Gambit с 2017 года. Он двукратный чемпион России (2016, 2017), а также попадал в топ-8 на FIFA Interactive World Cup. Одним из последних достижений Андрея в составе российской команды стала победа на Кубке России по интерактивному футболу в мае этого года. Ранее игрок также представлял московский ЦСКА.

Ранее Андрея отстраняли от выступлений за Gambit – в марте 2019 стало известно, что игрок не возвращал предоплату за невыполненный бустинг аккаунтов (повышение рейтинга другим игрокам) и другие сделки. Тогда клуб пообещал провести расследование, а Гурьев после огласки ситуации вернул как минимум часть долгов.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Cyberfootball.ru

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