Четвертьфиналист ЧМ по футболу FIFA из России остался без команды

Киберспортивная организация Gambit Esports разорвала контракт с Андреем Timon Гурьевым, который представлял российскую команду в дисциплине FIFA (симулятор футбола). Клуб и игрок не стали комментировать произошедшее.
Гурьев выступал за Gambit с 2017 года. Он двукратный чемпион России (2016, 2017), а также попадал в топ-8 на FIFA Interactive World Cup. Одним из последних достижений Андрея в составе российской команды стала победа на Кубке России по интерактивному футболу в мае этого года. Ранее игрок также представлял московский ЦСКА.
Ранее Андрея отстраняли от выступлений за Gambit – в марте 2019 стало известно, что игрок не возвращал предоплату за невыполненный бустинг аккаунтов (повышение рейтинга другим игрокам) и другие сделки. Тогда клуб пообещал провести расследование, а Гурьев после огласки ситуации вернул как минимум часть долгов.
- 31 октября 2019
-
00:37
- 30 октября 2019
-
14:21
-
12:45
-
12:27
- 26 октября 2019
-
13:24
- 24 октября 2019
-
21:45
-
15:31
- 23 октября 2019
-
15:44
- 22 октября 2019
-
13:24
-
12:48
- 20 октября 2019
-
22:58
- 18 октября 2019
-
01:01
- 17 октября 2019
-
11:02
-
08:54
- 15 октября 2019
-
14:10
- 14 октября 2019
-
22:54
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
16:31
- 9 октября 2019
-
12:50
-
00:57
- 8 октября 2019
-
22:25
-
16:31
-
11:01
- 7 октября 2019
-
14:47
- 28 сентября 2019
-
17:46
-
16:26
- 25 сентября 2019
-
21:45
-
14:30
- 24 сентября 2019
-
16:39
- 23 сентября 2019
-
23:10
- 20 сентября 2019
-
19:00
-
16:34
-
12:53
- 19 сентября 2019
-
15:38
-
14:36