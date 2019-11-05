Intel Extreme Masters в Пекине будет освещать студия RuHub

Киберспортивный турнир Intel Extreme Masters Season XIV по дисциплине CS:GO на русском языке в полном формате покажет студия RuHub. Прямая трансляция из Китая будет доступна ежедневно с 7 по 10 ноября на каналах RuHub, начало в 7:00 по московскому времени.



На турнире в Пекине сыграют восемь команд, в том числе Evil Geniuses и Astralis. В рамках IEM коллективы будут поделены на две группы, в которых определят по две сильнейших команды. Затем будут сыграны полуфинал и финал по стандартной олимпийской системе. Русскоязычных команд среди участников турнира нет.



Чемпион турнира получит $ 125 тыс. и путёвку на итоговый турнир от ESL в Катовице. Он пройдёт в конце февраля 2020 года, призовой фонд составит полмиллиона долларов.