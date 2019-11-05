Intel Extreme Masters в Пекине будет освещать студия RuHub
Киберспортивный турнир Intel Extreme Masters Season XIV по дисциплине CS:GO на русском языке в полном формате покажет студия RuHub. Прямая трансляция из Китая будет доступна ежедневно с 7 по 10 ноября на каналах RuHub, начало в 7:00 по московскому времени.
На турнире в Пекине сыграют восемь команд, в том числе Evil Geniuses и Astralis. В рамках IEM коллективы будут поделены на две группы, в которых определят по две сильнейших команды. Затем будут сыграны полуфинал и финал по стандартной олимпийской системе. Русскоязычных команд среди участников турнира нет.
Чемпион турнира получит $ 125 тыс. и путёвку на итоговый турнир от ESL в Катовице. Он пройдёт в конце февраля 2020 года, призовой фонд составит полмиллиона долларов.
- 5 ноября 2019
-
17:26
- 31 октября 2019
-
00:37
- 30 октября 2019
-
14:21
-
12:45
-
12:27
- 26 октября 2019
-
13:24
- 24 октября 2019
-
21:45
-
15:31
- 23 октября 2019
-
15:44
- 22 октября 2019
-
13:24
-
12:48
- 20 октября 2019
-
22:58
- 18 октября 2019
-
01:01
- 17 октября 2019
-
11:02
-
08:54
- 15 октября 2019
-
14:10
- 14 октября 2019
-
22:54
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
16:31
- 9 октября 2019
-
12:50
-
00:57
- 8 октября 2019
-
22:25
-
16:31
-
11:01
- 7 октября 2019
-
14:47
- 28 сентября 2019
-
17:46
-
16:26
- 25 сентября 2019
-
21:45
-
14:30
- 24 сентября 2019
-
16:39
- 23 сентября 2019
-
23:10
- 20 сентября 2019
-
19:00
-
16:34
-
12:53
- 19 сентября 2019
-
15:38
Партнерский контент