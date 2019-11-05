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Intel Extreme Masters в Пекине будет освещать студия RuHub

Intel Extreme Masters в Пекине будет освещать студия RuHub
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивный турнир Intel Extreme Masters Season XIV по дисциплине CS:GO на русском языке в полном формате покажет студия RuHub. Прямая трансляция из Китая будет доступна ежедневно с 7 по 10 ноября на каналах RuHub, начало в 7:00 по московскому времени.

На турнире в Пекине сыграют восемь команд, в том числе Evil Geniuses и Astralis. В рамках IEM коллективы будут поделены на две группы, в которых определят по две сильнейших команды. Затем будут сыграны полуфинал и финал по стандартной олимпийской системе. Русскоязычных команд среди участников турнира нет.

Чемпион турнира получит $ 125 тыс. и путёвку на итоговый турнир от ESL в Катовице. Он пройдёт в конце февраля 2020 года, призовой фонд составит полмиллиона долларов.

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