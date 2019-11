Чемпионат мира по League of Legends выиграла команда из Китая

В Париже завершился финальный матч чемпионата мира по киберспортивной дисциплине League of Legends. Второй год подряд победу празднует коллектив из Поднебесной – в финале чемпион Китая FunPlus Phoenix уверенно переиграл европейскую G2 со счётом 3:0.



FunPlus Phoenix завершила групповой этап на первом месте, после чего выбила из розыгрыша Fnatic (2:1) и последних чемпионов турнира Invictus Gaming (3:1). За победу коллектив получит более $800 тысяч. Титул лучшего игрока финального матча получил Гао Tian Тьян Лин.



В этом году чемпионат мира по League of Legends прошёл в трёх городах Европы – Берлине, Мадриде и Париже. Единственная российская команда Unicorns Of Love проиграла в стыковых матчах первой стадии и не принимала участие в групповом этапе.