Российская команда подписала вице-чемпиона мира по FIFA

Киберспортивный клуб из России Tundra Esports заключил контракт с игроком из Саудовской Аравии Моссадом MSDossary Альдоссари, который выступает в дисциплине FIFA 20.

В прошлом сезоне киберфутболист вышел в финал чемпионата мира по FIFA, который прошёл на арене O2 в Лондоне. Гранд-финал между MSDossary и Mo Auba завершился победой второго со счётом 3:2. Тогда Альдоссари представлял американскую команду Rogue.

Ранее Tundra Esports подписала соглашения с двумя российскими игроками в FIFA 20. Помимо MSDossary в состав команды входят двукратный чемпион России по виртуальному футболу Антон KLENOFF Кленов и чуть менее известный Давлят Dav- Сагитов (бронзовый призёр национального первенства 2017 года).