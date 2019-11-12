В League of Legends будут проходить чемпионаты мира среди сборных

Разработчики League of Legends намерены проводить первенство мира по своей игре среди сборных. Информацию подтвердил СЕО Riot Games Николо Лоран. Сейчас по данной киберспортивной дисциплине проходит только чемпионат среди команд.

Отмечается, что на реализацию идеи глобального турнира среди национальных сборных может уйти несколько лет. В данный момент проект чемпионата находится в стадии разработки, поэтому не известно, по какой системе будут формироваться команды и проходить турнир.

Последний чемпионат мира по League of Legends среди команд прошёл с 2 октября по 10 ноября. В нём приняли участие 24 лучших коллектива по результатам выступления в региональных лигах. Победу одержала китайская команда FunPlus Phoenix.