EHOME выступит на EPICENTER в Москве

Команда EHOME стала победителем китайской квалификации к турниру EPICENTER по дисциплине CS:GO. В финале коллектив оказался сильнее TyLoo в двух сетах (16:7, 16:10) и выиграл единственную путёвку на финал в Москву.



Таким образом, в настоящий момент известны семь из восьми участников чемпионата. Русскоязычный регион представят Natus Vincere и AVANGAR, а также победитель СНГ-квалификации, который будет определен 23-24 ноября. На ивент также приглашены Evil Geniuses, Fnatic, Team Vitality, а Heroic прошли в финал через европейские отборочные.



Ежегодный турнир EPICENTER по CS:GO пройдёт в России в четвёртый раз. Финальная часть пройдёт в столичном комплексе «Крокус Экспо», восемь команд разыграют $ 500 тыс.