Месси получил улучшенную карточку в FIFA 20

Авторы FIFA 20 объявили команду недели. Улучшенные карточки получили 23 футболиста, в том числе форвард «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Разработчики из EA Sports также отметили игрока донецкого «Шахтёра» Сергея Кривцова.
Все 23 игрока получили новые карточки с улучшенными показателями – например, рейтинг Месси увеличился с 94 до 95. Особую карточку героя получил испанец Виктор Родригес, гол и передача которого принесли победу «Сиэтл Саундерс» над «Торонто» в финале плей-офф американской лиги MLS.
В текущем сезоне разработчики игры FIFA 20 выявляют команду недели в девятый раз. Ранее в список 23 лучших по одному разу попадали Александр Головин, Денис Черышев и Зелимхан Бакаев. Следующий набор улучшенных карт выйдет после матчей национальных сборных.
- 13 ноября 2019
-
21:16
-
18:44
- 12 ноября 2019
-
23:22
- 11 ноября 2019
-
22:40
- 10 ноября 2019
-
19:09
-
14:02
- 5 ноября 2019
-
18:18
-
17:26
- 31 октября 2019
-
00:37
- 30 октября 2019
-
14:21
-
12:45
-
12:27
- 26 октября 2019
-
13:24
- 24 октября 2019
-
21:45
-
15:31
- 23 октября 2019
-
15:44
- 22 октября 2019
-
13:24
-
12:48
- 20 октября 2019
-
22:58
- 18 октября 2019
-
01:01
- 17 октября 2019
-
11:02
-
08:54
- 15 октября 2019
-
14:10
- 14 октября 2019
-
22:54
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
16:31
- 9 октября 2019
-
12:50
-
00:57
- 8 октября 2019
-
22:25
-
16:31
-
11:01
- 7 октября 2019
-
14:47
- 28 сентября 2019
-
17:46
-
16:26
- 25 сентября 2019
-
21:45