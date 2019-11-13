Месси получил улучшенную карточку в FIFA 20

Авторы FIFA 20 объявили команду недели. Улучшенные карточки получили 23 футболиста, в том числе форвард «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Разработчики из EA Sports также отметили игрока донецкого «Шахтёра» Сергея Кривцова.



Все 23 игрока получили новые карточки с улучшенными показателями – например, рейтинг Месси увеличился с 94 до 95. Особую карточку героя получил испанец Виктор Родригес, гол и передача которого принесли победу «Сиэтл Саундерс» над «Торонто» в финале плей-офф американской лиги MLS.

В текущем сезоне разработчики игры FIFA 20 выявляют команду недели в девятый раз. Ранее в список 23 лучших по одному разу попадали Александр Головин, Денис Черышев и Зелимхан Бакаев. Следующий набор улучшенных карт выйдет после матчей национальных сборных.