Team Spirit проиграла первый матч на MDL Major

Российская Team Spirit в первой серии MDL Chengdu Major по Dota 2 уступила хозяйке турнира — Vici Gaming. Матч группы B завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Китая, которая в данный момент готовится к встрече с европейским коллективом The Alliance.



Team Spirit продолжит выступления завтра, 17 ноября. В 5:00 мск наша команда сыграет с представителями азиатского региона Fnatic, которые также проиграли первый матч – в нём со счётом 2:1 выиграла The Alliance.



MDL Chengdu Major – первый из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся участники чемпионата мира The International 2020. На турнире в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн. Наш регион представляют Team Spirit и Gambit Esports.