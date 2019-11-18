Team Spirit заняла последнее место на MDL Major

Российская Team Spirit стала первой командой, которая покинула MDL Major по Dota 2 в Ченду. После двух поражений на групповой стадии коллектив Михаила «Misha» Агатова в первом матче плей-офф уступил хозяевам турнира EHOME и закончила выступления на чемпионата.



Единственная игра серии была равной первые 25 минут, однако серия ошибок от Team Spirit свела шансы команды к минимуму. Команда из России занимает 13-16-е место, зарабатовав $ 12 500 и 100 рейтинговых очков.



MDL Chengdu Major – первый из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся участники чемпионата мира The International 2020. На турнире в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн. Наш регион представляют Team Spirit и Gambit Esports.

Team Spirit проиграла первый матч на MDL Major