Две российские команды поделили последнее место на MDL Major

Gambit Esports не смогла переиграть китайскую Team Aster в рамках первого мэйджор-турнира сезона-2019/20 по Dota 2 в Ченду. После этого поражения вторая российская команда покидает MDL Chengdu Major, поделив 13-16-е места. Команда заработала $ 12 500 и 100 рейтинговых очков.



Ранее турнир на той же стадии покинула Team Spirit. Российским командам не удалось выиграть ни одной серии в рамках чемпионата, что стало худшим результатом за всю историю мэйджор-турниров по Dota 2. В сумме российские коллективы проиграли все шесть серий с общим счётом 3-10 по картам.



MDL Chengdu Major – первый из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся участники чемпионата мира The International 2020. На турнире в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн.

Team Spirit заняла последнее место на MDL Major