Третий мэйджор сезона-2019/20 по Dota 2 пройдёт в Лос-Анджелесе

Турнирный оператор ESL получил право провести третий мэйджор текущего сезона по Dota 2. Чемпионат пройдёт в Лос-Анджелесе с 15 по 22 марта 2020 года, 16 команд разыграют $ 1 млн и рейтинговые очки. Решающие матчи примет комплекс Shrine Auditorium, вмещающий более 6 тыс. зрителей.



Правила профессионального сезона предусматривают пять таких турниров, которые пройдут в Китае, Германии, США, Юго-Восточной Азии и России. По их итогам будут определены 12 участников чемпионата мира The International 2020, который пройдёт в августе следующего года.



В настоящий момент проходит первый мэйджор в китайском городе Чэнду. Российские команды Team Spirit и Gambit Esports завершили выступления уже на первом этапе плей-офф.

Мы играем хуже Перу. Такого провала наших мир раньше не видел Российские команды проиграли все шесть матчей MDL Major и показали худший результат в истории.