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Третий мэйджор сезона-2019/20 по Dota 2 пройдёт в Лос-Анджелесе

Третий мэйджор сезона-2019/20 по Dota 2 пройдёт в
Третий мэйджор сезона-2019/20 по Dota 2 пройдёт в Лос-Анджелесе
Киберспорт / Dota 2 0

Турнирный оператор ESL получил право провести третий мэйджор текущего сезона по Dota 2. Чемпионат пройдёт в Лос-Анджелесе с 15 по 22 марта 2020 года, 16 команд разыграют $ 1 млн и рейтинговые очки. Решающие матчи примет комплекс Shrine Auditorium, вмещающий более 6 тыс. зрителей.

Правила профессионального сезона предусматривают пять таких турниров, которые пройдут в Китае, Германии, США, Юго-Восточной Азии и России. По их итогам будут определены 12 участников чемпионата мира The International 2020, который пройдёт в августе следующего года.

В настоящий момент проходит первый мэйджор в китайском городе Чэнду. Российские команды Team Spirit и Gambit Esports завершили выступления уже на первом этапе плей-офф.

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