Полузащитник «Спартака» попал в команду недели в FIFA 20

Авторы футбольного симулятора FIFA 20 объявили состав команды недели. В список лучших попали 23 игрока, среди которых оказались Криштиану Роналду, Гарри Кейн и Эден Азар. В основном сборная составлена из футболистов, проявивших себя в заключительных матчах отборочного турнира Евро-2020.



Второй раз в этом сезоне в команду попал футболист московского «Спартака». Чешский полузащитник Алекс Крал в решающем матче со сборной Косово провёл на поле 90 минут, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Ранее в команду недели включали россиянина Зелимхана Бакаева.

Все футболисты получат новые карточки FIFA 20 с улучшенными характеристиками. Общий рейтинг Криштиану Роналду вырос до 94 (было 93), показатели Крала позволили ему подняться с 74 до 80 пунктов.