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Опубликован трейлер новой части Half-Life

кадр из Half-Life: Alyx
Опубликован трейлер новой части Half-Life
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Valve выложила в своём «твиттере» первый ролик о новой игре серии Half-Life. Она будет называться Alyx и выйдет в марте 2020 года. Как сообщается, сюжет будет построен на приключениях напарницы Гордона Фримана из предыдущих частей. События игры происходят во временном промежутке между Half-Life 1 и Half-Life 2.

Half-Life: Alyx станет эксклюзивом для VR — платформы, использующей очки виртуальной реальности. Сообщается, что пользователям будут доступны редактор уровней и основная сюжетная линия.

Последняя игра серии (Half-Life 2: Episode Two) вышла в 2007 году. Геймеры ждали третью часть истории более 10 лет, однако пока Valve приняла решение ограничиться продуктом для VR. Выйдет ли Half-Life 3 позже, пока не сообщается.

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