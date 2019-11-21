Опубликован трейлер новой части Half-Life

Компания Valve выложила в своём «твиттере» первый ролик о новой игре серии Half-Life. Она будет называться Alyx и выйдет в марте 2020 года. Как сообщается, сюжет будет построен на приключениях напарницы Гордона Фримана из предыдущих частей. События игры происходят во временном промежутке между Half-Life 1 и Half-Life 2.



Half-Life: Alyx станет эксклюзивом для VR — платформы, использующей очки виртуальной реальности. Сообщается, что пользователям будут доступны редактор уровней и основная сюжетная линия.

Последняя игра серии (Half-Life 2: Episode Two) вышла в 2007 году. Геймеры ждали третью часть истории более 10 лет, однако пока Valve приняла решение ограничиться продуктом для VR. Выйдет ли Half-Life 3 позже, пока не сообщается.