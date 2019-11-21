Чемпион СНГ по League of Legends сделал две замены
Клуб Unicorns of Love укомплектовал состав по дисциплине League of Legends на следующий сезон. Европейская организация сохранит русскоязычный ростер продолжит выступления в Континентальной Лиге СНГ.
К трём игрокам, которые приняли участие в осеннем чемпионате мира, примкнут их бывшие одноклубники из Vega Squadron. Состав пополнят Илья Gadget Макавчук и Александр SaNTaS Лифашин. В рамках весеннего сплита все пятеро выступали за Vega, но летом три игрока перешли в Unicorns of Love – теперь команда воссоединилась.
После переезда в СНГ летом 2019 года Unicorns of Love удалось выиграть дебютный сезон и вышла на чемпионат мира. Команда не смогла пройти в групповой этап, вылетев после поражения в стыковом матче с европейской Splyce (2:3).
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