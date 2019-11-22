Данил Dendi Ишутин собрал новую команду

Известный выступлениями в составе NAVI по Dota 2 Данил Dendi Ишутин возвращается на профессиональную сцену после перерыва в начале сезона-2019/20. Игрок набрал русскоязычную команду, которая уже собралась на буткемп и приступила к тренировкам.



Помимо самого Ишутина в состав вошли бывший игрок HellRaisers Алик V-Tune Воробей и экс-тиммейт Dendi в NAVI серб Никола LeBron Попович, а также два россиянина – Алексей nongrata Васильев и Ринат KingR Абдуллин. Команда уже подтвердила ростер на сайте регистрации Dota 2 под тэгом Viet Flashbacks.



Данил Dendi Ишутин выступал в составе NAVI с 2010 по 2018 год. За это время он стал чемпионом The International и ещё дважды сыграл в плей-офф мирового первенства, а также суммарно выиграл более 30 турниров по Dota 2.