Данил Dendi Ишутин собрал новую команду

Известный выступлениями в составе NAVI по Dota 2 Данил Dendi Ишутин возвращается на профессиональную сцену после перерыва в начале сезона-2019/20. Игрок набрал русскоязычную команду, которая уже собралась на буткемп и приступила к тренировкам.
Помимо самого Ишутина в состав вошли бывший игрок HellRaisers Алик V-Tune Воробей и экс-тиммейт Dendi в NAVI серб Никола LeBron Попович, а также два россиянина – Алексей nongrata Васильев и Ринат KingR Абдуллин. Команда уже подтвердила ростер на сайте регистрации Dota 2 под тэгом Viet Flashbacks.
Данил Dendi Ишутин выступал в составе NAVI с 2010 по 2018 год. За это время он стал чемпионом The International и ещё дважды сыграл в плей-офф мирового первенства, а также суммарно выиграл более 30 турниров по Dota 2.
- 22 ноября 2019
-
08:45
-
08:28
- 21 ноября 2019
-
22:25
-
22:22
- 20 ноября 2019
-
22:17
-
21:44
-
10:16
-
08:35
- 18 ноября 2019
-
20:37
-
16:28
-
16:02
-
15:12
- 16 ноября 2019
-
18:44
-
09:41
- 14 ноября 2019
-
15:26
-
15:12
- 13 ноября 2019
-
21:16
-
18:44
- 12 ноября 2019
-
23:22
- 11 ноября 2019
-
22:40
- 10 ноября 2019
-
19:09
-
14:02
- 5 ноября 2019
-
18:18
-
17:26
- 31 октября 2019
-
00:37
- 30 октября 2019
-
14:21
-
12:45
-
12:27
- 26 октября 2019
-
13:24
- 24 октября 2019
-
21:45
-
15:31
- 23 октября 2019
-
15:44
- 22 октября 2019
-
13:24
-
12:48
- 20 октября 2019
-
22:58