Россиянин Ильяс illias Ганеев вошёл в состав команды NAVI по Dota 2

Киберспортивный клуб Natus Vincere обновил состав подразделения по дисциплине Dota 2. Место экс-капитана Акбара SoNNeikO Бутаева на позиции фулл-саппорта занял 17-летний россиянин Ильяс illias Ганеев, для которого NAVI станет первой профессиональной командой.



В настоящий момент Ганеев входит в топ-5 одиночного рейтинга лучших саппортов Европы, а ранее принимал участие в региональных LAN-турнирах. Дебют illias на профессиональной сцене должен состояться в рамках квалификации ко второму мэйджору сезона DreamLeague S13.



Все остальные позиции – четыре игрока, менеджер и тренер – перед второй частью сезона руководство команды приняло решение оставить неизменными. Новым капитаном вместо SoNNeikO будет Бакыт W_Zayac Эмилжанов.