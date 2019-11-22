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Россиянин Ильяс illias Ганеев вошёл в состав команды NAVI по Dota 2

Россиянин Ильяс illias Ганеев вошёл в состав коман
Россиянин Ильяс illias Ганеев вошёл в состав команды NAVI по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Киберспортивный клуб Natus Vincere обновил состав подразделения по дисциплине Dota 2. Место экс-капитана Акбара SoNNeikO Бутаева на позиции фулл-саппорта занял 17-летний россиянин Ильяс illias Ганеев, для которого NAVI станет первой профессиональной командой.

В настоящий момент Ганеев входит в топ-5 одиночного рейтинга лучших саппортов Европы, а ранее принимал участие в региональных LAN-турнирах. Дебют illias на профессиональной сцене должен состояться в рамках квалификации ко второму мэйджору сезона DreamLeague S13.

Все остальные позиции – четыре игрока, менеджер и тренер – перед второй частью сезона руководство команды приняло решение оставить неизменными. Новым капитаном вместо SoNNeikO будет Бакыт W_Zayac Эмилжанов.

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